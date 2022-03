Espectáculo “Quadros Vivos de Caravaggio” na Igreja da Misericórdia de Buarcos

A Igreja da Misericórdia de Buarcos vai ser palco, no sábado, do espectáculo “Quadros Vivos de Caravaggio”, acompanhados pela Missa em B Menor de Bach.

Em comunicado, o Município da Figueira da Foz informou que o espectáculo, encenado por Ricardo Barceló, é baseado no conceito ‘tableaux vivant’, muito popular nos Estados Unidos da América, nos finais do século XX e início do século XXI.

Trata-se de “uma experiência imersiva das obras de Caravaggio acompanhada por música sacra da época”.

O espectáculo reúne “cinco talentosos actores que, por meios da expressividade física e facial, das poses e dos trajes, dão vida a 21 obras do mestre pintor italiano”.

Com início a partir das 18h30, tem entrada gratuita, limitada a maiores de 6 anos.