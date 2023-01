Escolas do concelho marcaram presença no lançamento do livro “Histórias da Ajudaris’22”

O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF) realizou anteontem a festa de lançamento do livro “Histórias da Ajudaris’22”, no Centro de Artes e Espectáculos (CAE), de forma a destacar esta associação de carácter social e humanitário e a promover “a leitura, a escrita, a arte e a cidadania”.

Os alunos, do 1.º ao 5.º ano de escolaridade das escolas do concelho, marcaram presença em palco com a realização de diversas actividades, como a leitura dos vários textos elaborados pelos mais jovens, momentos musicais e dança.

Nota da AEZUFF refere que o livro “esteve à venda, no átrio do CAE, pelo valor simbólico de 6 euros, cuja receita reverterá a favor de crianças e famílias carenciadas”.