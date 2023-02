A EPFF-INTEP vai apresentar a II Edição do “Dream Show“, um evento que visa apresentar a oferta formativa 2023-2024, bem como as saídas profissionais dos diferentes cursos, entre os dias 27 e 31 de Março.

O evento, em formato de jornadas culturais, destina-se a estudantes que se encontrem a frequentar o 8.º e 9.º ano do ensino básico e decorrerá todos os dias, entre as 10h00 e as 16h30.