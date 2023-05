Escola EB1 da Praia da Leirosa içou a bandeira da Escola Azul

No passado dia 19 de Maio, data que assinala o Dia da Escola Azul, as escolas de Ensino Básico de Regalheiras, Abadias e Casa da Criança de S. Julião juntaram-se para receber a escola EB1 da Praia da Leirosa como Escola Azul, onde foi içada a bandeira que oficializou esta iniciativa.

O Dia Escola Azul foi ainda comemorado com duas campanhas de limpeza de praia, que reuniram, na parte da manhã, os alunos das EB1 de Regalheiras e Praia da Leirosa, e, da parte da tarde, na Praia do Forte e Praia da Claridade, as crianças da Casa da Criança de S. Julião e da EB1 das Abadias.

Esta iniciativa é um programa educativo do Ministério do Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do mesmo.