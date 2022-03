Realiza-se, no próximo domingo, pelas 10 horas, no Centro de Artes e Espectáculos (escadaria do CAE), na Figueira da Foz, um encontro solidário em que milhares de pessoas em diversas cidades europeias, vão juntar-se para cantar pela paz na Ucrânia. A gravação será às 11 horas.

Solicita-se às pessoas que usem roupa preta ou as fardas dos coros ou grupos

intervenientes.

Será feito um ensaio extra amanhã, dia 26, às 19 horas, no CAE (estúdio 1).