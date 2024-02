Encerramento das comemorações do Ano Novo chinês na Figueira

As comemorações do encerramento do Ano Novo Chinês 2024 – Ano do Dragão decorrem amanhã na Figueira da Foz.

De acordo com o calendário lunar chinês, este ano é o Ano do Dragão. Para os chineses, este é um período auspicioso associado à boa sorte e à concretização de objectivos. O Dragão é uma figura mítica que representa poder, coragem, sorte, sabedoria e sucesso. Por esta razão, acredita-se que as pessoas que nascem neste ano são destemidas e cheias de vitalidade.

Neste sábado, o salão caffé do Casino Figueira receberá os convidados presentes na cerimónia da Câmara Municipal para um jantar com gastronomia típica chinesa e momentos musicais e de dança daquele país, com o grupo “Pensamento Oriental”.

No hall Casino Figueira estará patente até ao dia 29 de Fevereiro uma exposição de fotografia intitulada “Uma Rota e um Caminho”.

O restaurante “Páteo” associa-se ao tema e, no dia 29 de Fevereiro, terá uma noite com sabores asiáticos com ementa típica e música ao vivo.