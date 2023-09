Embarcação ao largo da Figueira atacada por orcas

Uma embarcação com três tripulantes a bordo, dois espanhóis e um holandês, foi atacada, na tarde desta terça-feira, por orcas a 5 milhas náuticas a oeste da Figueira da Foz.

Assustados, os tripulantes pediram auxílio via telefone, apesar da interação com as orcas “não ter provocado danos no casco”, segundo confirmou a’ O Figueirense o capitão do porto da Figueira da Foz já ao início desta noite.

O comandante Pedro Cervaens Costa explicou que a situação não é nova, já que “temos tido situações semelhantes ao longo da costa. Às vezes elas dão apenas uns toques no casco das embarcações e não causam danos, outras vezes destroem a pá do leme e as embarcações ficam muito condicionadas no seu governo”.

O trimaran, de bandeira de San Marino, entrou depois autonomamente na marina do porto da Figueira da Foz, por volta das 17 horas.