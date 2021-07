Eleições autárquicas marcadas para dia 26 de Setembro

O Conselho de Ministros marcou hoje as eleições autárquicas para 26 de Setembro, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Na sexta-feira, no final de uma ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar, na Assembleia da República, sobre a marcação deste acto eleitoral, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que as associações nacionais de municípios e de freguesias preferiam as eleições autárquicas em 26 de Setembro, enquanto os partidos se dividiam basicamente entre esta data e 10 de Outubro.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas “por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência” e realizam-se “entre os dias 22 de Setembro e 14 de Outubro do ano correspondente ao termo do mandato”.

A Câmara da Figueira da Foz é liderada por Carlos Monteiro (PS), que se recandidata. O PS detém actualmente seis mandatos, enquanto o PSD detém três. Os sociais-democratas apresentam às eleições o actual presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado. O CDS-PP volta a apresentar Miguel Mattos Chaves. O novo movimento independente “Figueira a Primeira” tem Pedro Santana Lopes como seu candidato.