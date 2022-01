Uma pequena embarcação particular com duas pessoas virou-se ontem em Buarcos. As duas vítimas apresentavam sinais de hipotermia e foram transportadas para o Hospital da Figueira da Foz.

O alerta para a ocorrência foi dado às 12h18, tendo estado no local 10 elementos dos Bombeiros Voluntários, Bombeiros Sapadores e Capitania do Porto local.