Duarte Silva vai dar nome à marina da Figueira da Foz

A marina da Figueira da Foz vai ser baptizada com o nome do antigo ministro do Mar e ex-presidente da Câmara, António Duarte Silva, segundo uma proposta hoje aprovada pela autarquia.

“Este é um processo que anda a ser tratado há vários meses. Não surgiu ontem, não surgiu a reboque de uma qualquer notícia ou de qualquer pressão. É um processo consensual, que só agora se consumou porque estamos a atribuir (o nome de Duarte Silva) a um espaço que não está no nosso domínio, mas há toda a concordância da Administração do Porto da Figueira da Foz, que se associou”, explicou o presidente da Câmara, Carlos Monteiro (PS).

António Duarte Silva nasceu na Figueira da Foz a 5 Maio de 1941 e morreu a 1 de Abril de 2011, à beira de completar 70 anos. Entre outros cargos, foi ministro da Agricultura e do Mar num dos Governos de Cavaco Silva (1994 e 1995), presidiu à Assembleia Municipal da Figueira da Foz entre 1998 e 2001 e foi presidente da Câmara Municipal, eleito pelo PSD, durante dois mandatos (2002 a 2009).

Intervindo hoje na reunião do executivo municipal, Carlos Monteiro lembrou que no primeiro mandato autárquico de João Ataíde (2009-2013), o Partido Socialista fez uma proposta de dar o nome de Duarte Silva à renovada Ponte dos Arcos (sobre o braço sul do Rio Mondego) mas, na altura, “a família [do homenageado] não achou o local mais adequado”.

“E depois não houve uma outra proposta. Mas nós, há uns meses, encontrámos um espaço em que era possível fazer uma homenagem com que a família concordava, o enquadramento foi este. E quem está de boa-fé nestes processos sabe que foi assim”, enfatizou.

Miguel Babo, vereador eleito pelo PSD mas a quem o partido retirou a confiança política, disse, por seu turno, que a homenagem a Duarte Silva “não tem nada a ver com o facto de se ter dado o nome noutro local ao Dr. João Ataíde”, presidente da autarquia entre 2009 e 2019, eleito pelo PS, que morreu em 2020 e a quem, recentemente, foi atribuído o nome à até então Praça do Forte.

“Cada um deles mereceu, na opinião de quem aqui está, esta homenagem. Não há aqui nenhuma relação, nem partidária, nem de compensação. É um processo que já vem de há muito tempo, era unânime dizer que Duarte Silva merecia esta homenagem, assim como foi muito justa a homenagem ao Dr. João Ataíde”, frisou Miguel Babo.

Ouvido pela agência Lusa, Carlos Monteiro recordou que a marina da Figueira da Foz foi inaugurada por Duarte Silva “quando era ministro do Mar” e que agora, já depois de recusada pela família “outra obra onde teve acção preponderante”, a nova Ponte dos Arcos – construída enquanto o homenageado liderava a Câmara Municipal – a “justiça está feita”.

Três antigos presidentes da Câmara da Figueira da Foz, todos autarcas em democracia, têm o seu nome na zona ribeirinha da Figueira da Foz, junto ao rio Mondego: Aguiar de Carvalho na praça da Europa, em frente aos Paços do Concelho, Duarte Silva um pouco mais a oeste, na marina, e João Ataíde, na zona junto ao Forte de Santa Catarina, mais perto da praia.