Dois filmes realizados em pós-graduação na Figueira seleccionados para 25º Festival de Avanca

Dois filmes produzidos no âmbito do curso de Pós-graduação em Cinema e Audiovisuais

da ESAP – Escola Superior Artística do Porto, acabam de ser seleccionados para integrar

as competições do 25º AVANCA – Encontros Internacionais de Cinema, televisão, Vídeo e Multimédia que irão acontecer no final deste mês.

O filme “Phantoms of the Quarantine” é uma obra documental realizada durante a pandemia e dividido em três partes (“duas janelas”, “os domingos que nunca acabam”, “enxoval”), tendo sido realizada por Carolina d’Antas Ferrão, Luís Filipe Dias e Joana Carregado.

Iniciado como um exercício da disciplina de “realização de documentário”, a obra autonomizou-se e teve a participação de outras unidades curriculares do curso. Este filme integra a Competição Avanca.

Na categoria de Vídeo, foi seleccionada a obra “Oásis” de Ana Carolina Ferrão, João Duarte, Pedro Milheirão. Um filme rodado durante os finais de tarde e noite na praia da Figueira da Foz.

O Festival de Cinema AVANCA comemora este ano a sua 25ª edição, decorre entre Estarreja e Ovar, em várias salas de cinema. Procurando ultrapassar as condicionantes da actual pandemia, o festival iniciou no ano passado e de forma pioneira a exibição em Drive In. Este ano, parte das competições irão voltar a acontecer com a presença dos carros.

A 25ª edição do Festival de Cinema de AVANCA conta ainda com a presença dos alunos da Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual, do ano lectivo 2020/2021, para a realização de um exercício da disciplina “montagem e pós-produção”.

O curso foi integrado no Centro de Artes e Espectáculos (CAE), numa parceria que junta o Município da Figueira da Foz, a Centro Portugal Film Commission e a ESAP que teve como objectivo contribuir para o reforço de uma nova abordagem ao cinema e ao audiovisual na região.

A Pós-graduação em Cinema e Audiovisuais, conferida pela ESAP – Escola Superior Artística do Porto, decorre no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

A Pós-graduação em Cinema e Audiovisuais está aberta a licenciados, mas também a detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da ESAP, atestando capacidade para frequentar a Pós-Graduação. Esta Pós-Graduação confere 60 créditos ECTS, permitindo que os alunos possam prosseguir para o grau académico seguinte, nomeadamente para o curso de Mestrado em Realização – Cinema e Televisão, igualmente da ESAP.