Dois dos Concertos de Natal foram realizados em lares

Dos quatro Concertos de Natal agendados para este ano, dois deles ocorreram em estruturas residenciais para idosos (lares) com a música do Canticus Camerae e do Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz, no Centro Geriátrico Luis Viegas do Nascimento (São Pedro) e no Auditório Afonso Ernesto de Barros da Misericórdia Obra da Figueira, respectivamente.

Os dois últimos concertos serão realizados amanhã, pelas 21 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição (Lavos) e no domingo, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Ó (Paião).

Estes dois concertos estarão a cargo do Coral David de Sousa e são de entrada livre, contudo sujeitos à lotação do espaço.