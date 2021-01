A Docapesca lançou um concurso para a empreitada de reabilitação do telheiro do cerco no porto de pesca da Figueira da Foz, com o preço base de 110 mil euros.

Esta empreitada envolve o fornecimento e montagem de cobertura metálica autoportante com 898 metros quadrados, o tratamento e pintura da estrutura e a instalação de 15 luminárias LED, segundo apurou O Figueirense.