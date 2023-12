‘DJ’ Don Diablo confirmado para a 10.ª edição do RFM SOMNII

A organização do festival de música RFM SOMNII anunciou hoje que o ‘dj’ e cantor Don Diablo é o primeiro artista confirmado para a edição de 2024, que vai decorrer mais uma vez na Praia do Relógio da Figueira da Foz.

“O ícone da música electrónica, Don Diablo, está de volta ao palco d’O Maior Sunset de Sempre, depois dos sucessos das suas passagens pelo palco do evento em 2016 e 2019”, refere a produtora Memories of Tomorrow (MOT), em comunicado enviado à agência Lusa.

O artista holandês, “um dos mais pedidos pelo público e actual #13 no top DJ MAG”, segundo a organização, sobe ao palco no domingo, dia 7 de Julho, no extenso areal da Figueira da Foz.

A 10.ª edição do festival de música electrónica RFM SOMNII vai realizar-se de 5 a 7 de Julho de 2024, assumindo um conceito em que incentiva os “sonhadores a vivenciar a melhor experiência e criar com isso verdadeiras ‘Memórias que Valem Ouro’”.

A organização promete “recordar e celebrar aqueles que foram os melhores momentos vividos ao longo desta década no areal da Praia do Relógio”.

“Ao longo de uma década, o RFM SOMNII foi criando um espírito de comunidade muito forte e os verdadeiros fãs de música electrónica sentem o festival como seu”.

“Estamos em crer que 2024 será um ano marcante”, afirmou, em Novembro, Tiago Castelo Branco, director executivo da produtora, no lançamento da 10.ª edição.

A organização realçou que o festival tem levado todos os anos milhares de pessoas à Figueira da Foz, entre eles muitos estrangeiros, “afirmando cada vez mais o destino e contribuindo muito significativamente para a economia da região”.

Depois de uma pré-venda na qual os bilhetes esgotaram em poucas horas, a produtora colocou agora à venda novo lote de bilhetes, cujos preços variam entre os 42,5 os 85 euros, para Passe Geral e Passe VIP, respectivamente.

Considerado o maior “sunset de sempre”, o RFM SOMNII conta com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz e do Turismo Centro de Portugal.