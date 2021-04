Dia Mundial da Arte vai ser celebrado na Figueira com apresentação de dois murais

Dois murais da autoria do artista plástico Luís Soares vão ser apresentados no Dia Mundial da Arte (15 de Abril). «Família» e «Amebas – A Origem da Vida» são os dois murais pintados pelo artista, com apresentações marcadas para as 10h e 11h, respectivamente.

«Família» é um mural com 85 m2, cerca de 35 metros de largo, composto por cerca de 650 mil pastilhas de 1×1 cm, situado na rua de Buarcos, junto à rotunda da Ponte Galante. «Amebas – A origem da vida» é o outro mural, composto por 27 esculturas em ferro, com quatro metros de altura e dois de larguras, dando cor ao muro do Centro de Formação da GNR da Figueira da Foz, na Avenida Prof. Dr. Bissaya Barreto, à entrada da cidade.