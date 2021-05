Ontem, dia 12 de Maio, foi assinalado o Dia Internacional do Enfermeiro no Hospital Distrital da Figueira da Foz, com uma cerimónia promovida pelo enfermeiro director Rui Miguel Cruz, onde foram homenageados os enfermeiros que já completaram 25 anos de serviço na instituição.

O Enfermeiro Director do HDFF agradeceu o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros, particularmente no ano difícil de pandemia, elogiando a capacidade de resposta às dificuldades e adversidades.