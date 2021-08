Dia Internacional da Juventude assinalado com actividades para os jovens

Amanhã, dia 12 de Agosto, terão lugar as comemorações municipais do Dia Internacional da Juventude, em colaboração do Município com diversas entidades locais, procurando proporcionar aos jovens um conjunto de actividades de lazer, recreativas e desportivas.

Bodyboard, surf, arborismo, equitação ou passeios de veleiro são as actividades previstas. Contudo, para além disso, os jovens poderão também aceder gratuitamente às piscinas municipais descobertas de Alhadas, Ferreira-a-Nova, Maiorca, Marinha das Ondas e Moinhos da Gândara.