Detidos por posse de armas proibidas

Ontem pelas 17h30 na zona do Tovim, Coimbra, no âmbito de um processo em investigação da PSP, que culminou com uma diligência processual no domicílio do suspeito, um homem 49 anos, foi encontrado um bastão extensível e uma soqueira, segundo se apurou junto de fonte policial.

Mais tarde, pelas 19h45, na Estrada da Serrada Boa Viagem, Figueira da Foz, elementos afectos à esquadra da Divisão Policial desta cidade detiveram um homem de 21 anos. A detenção surgiu durante uma acção policial. “Efectuada uma busca ao veículo do suspeito, foi encontrada uma soqueira”, confirmou a PSP.

Segundo apurou O Figueirense, “por serem consideradas armas de posse proibida, não sendo possível a sua legalização, ambos os suspeitos foram detidos, sendo presentes a autoridade judicial competente”. Para já desconhecem-se as medidas de coacção aplicadas.