Detido Por injúrias a agente de autoridade

Na Rua Académico Zagalo (Figueira da Foz) foi detido um homem de 37 anos pela prática do crime de injúrias a agente de autoridade, refere um comunicado da PSP reportado ao final deste mês de Agosto.

“Por haver conhecimento de que na referida artéria estaria a decorrer uma desavença entre vários indivíduos, de imediato os agentes se deslocaram para o local. Aí chegados e, com o intuito de se inteirarem do que teria ocorrido, apuraram que o suspeito já teria agredido várias pessoas que já não se encontravam no local. Confrontado com o descrito, este assumiu uma atitude muito agressiva e injuriou os agentes”. Perante os factos foi detido.