Danos no Moinho de Vila Verde

No âmbito de uma investigação desencadeada na sequência de alegados actos de vandalismo ocorridos no Moinho de Vila Verde, a Polícia da Figueira fez a identificação de dez suspeitos.

Ao que apurámos, “são todos jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos de idade, tendo já três deles sido constituídos arguidos no âmbito deste processo, prosseguindo ainda a constituição de arguido relativamente a mais quatro.

Quanto aos restantes três, prevê-se que sejam inquiridos na qualidade de testemunhas, por existirem indícios de que se terão ausentado do local, ainda antes de terem sido perpetrados quaisquer danos”, diz o comunicado da PSP.