Cristina Torres eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local

Cristina Torres é a nova presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), segundo uma votação ocorrida hoje durante uma reunião da nova direcção nacional da estrutura, na Figueira da Foz.

Cristina Torres é a primeira mulher à frente do STAL, afecto à CGTP, do qual era até agora vice-presidente, e substitui no cargo José Correia, que não se recandidatou à direcção nacional.

Na primeira reunião da nova direcção nacional do STAL, que hoje tomou posse, foram também debatidas as linhas de orientação estratégica do STAL para os próximos quatro anos.

De acordo com José Correia, o presidente cessante, o trabalho do sindicato no último mandato registou um balanço interno muito positivo, já que foram os maiores anos em termos de sindicalizações e de filiações de novos trabalhadores, tendo em 2023 sido ultrapassadas as metas estabelecidas e “que eram as mais altas dos últimos anos”.

Já em relação ao avanço dos direitos dos trabalhadores, segundo o dirigente cessante, os resultados ficaram “bastante aquém daquilo que era possível e que as condições do país permitiam”.

“Neste momento, o país dispõe de condições, de meios, oxalá haja vontade política para recuperação de um conjunto de direitos que foram tirados e ainda hoje não existem, sendo central a questão do aumento dos salários, que não tem acompanhado a inflacção verificada. Portanto, cada ano que passa levam-nos mais uma fatia do poder compra”, disse, destacando que “basta ver que a maioria dos trabalhadores terá uma actualização de 3% este ano quando a inflacção está bastante acima disso”.

O STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins – tem actualmente cerca de 56 mil associados e está presente em todos os distritos e regiões autónomas, através de 22 direcções regionais.