Coworking “Mercado de Ideias” pensa no futuro

O coworking Mercado de Ideias, completou dois anos e, devido à situação pandémica, assinalou a data com uma apresentação nas redes sociais de alguns dos projectos e actividades que se encontram no espaço.

Situado no Mercado Municipal Eng.º Silva, surgiu com o objectivo de potenciar o empreendedorismo e promover a dinâmica empresarial do concelho da Figueira da Foz. A autarquia criou este espaço de coworking, “na certeza de que no mesmo se cruzam projectos que poderão ter impacto ao nível da comunidade local”.

Este espaço tem trazido desafios e sinergias relevantes, nomeadamente a partilha de conhecimentos, a interacção com profissionais de diversas áreas, a gestão de tempo de trabalho mais eficaz e o acesso a melhores condições de espaço com reduzidos custos de investimento.

O “Mercado de Ideias” dá resposta às necessidades dos empreendedores “e garante a superação das exigências com que têm de lidar dia a dia, onde encontram não só um ambiente descontraído e informal, mas também um conjunto de valências que são, certamente, mais valias para os seus planos e estratégias de negócio, como: fotocopiadora, impressora e impressora 3D, internet por cabo e wireless, telefone, apoio administrativo e de mentoria, que conta com o apoio técnico do Município e de serviços de uma rede de entidades parceiras, da qual faz parte a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz”.

O espaço conta com 14 pontos de trabalho a dar continuidade às suas actividades. Destes, há três postos ainda em fase de projecto (pré-empresa) nas áreas do direito do mar, da formação de línguas a estrangeiros e do vídeo e surf.

Os restantes 11 ocupantes, entre Empresários em Nome Individual (ENI’s) e empresas em actividade destacam-se as áreas de organização de estágios desportivos, “teambuilding” e mapas turísticos, de acompanhamento a idosos, passando por áreas como o marketing ou marketing digital, programação de software, operador turístico, exportação e comércio de vinhos, estruturas metálicas, fotografia profissional, moldes, coach e comunicação empresarial, design e animação.