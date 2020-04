Covid-19: Portugal com 973 mortos e 24.505 infectados – Figueira com 26 casos identificados

Portugal regista hoje 973 mortos associados à covid-19, mais 25 do que na terça-feira, e 24.505 infectados (mais 183), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direcção Geral da Saúde. A Figueira da Foz regista 26 casos de infectados (mais 3 que no dia anterior).

Comparando com os dados de terça-feira, em que se registavam 948 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,6%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (24.505), os dados da DGS revelam que há mais 183 casos do que na terça-feira, representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (556), seguida da região Centro (196), de Lisboa e Vale do Tejo (195), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24:00 de terça-feira.

Das mortes registadas, 658 tinham mais de 80 anos, 191 tinham entre os 70 e os 79 anos, 86 entre os 60 e 69 anos, 28 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infectadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 21.082 (mais 33).

Os dados indicam que 980 estão internados, mais 44 do que na terça-feira (+4,7%), e 169 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três, o que representa uma diminuição de 1,8%.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infecção pelo coronavírus (1.447), seguido por Vila Nova de Gaia (1.322), Porto (1.187), Braga (1.012), Matosinhos (1.068), Gondomar (966), Maia (836), Valongo (699), Sintra (577), Ovar (556), Guimarães (543) e Coimbra, com 406 casos.

Desde o dia 1 de Janeiro, registaram-se 243.655 casos suspeitos, dos quais 3.825 aguardam resultado dos testes.

Há 215.325 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados aumentou para 1.470 (eram 1.389).

A região Norte continua a registar o maior número de infecções, totalizando 14.715, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.695, da região Centro, com 3.340, do Algarve (330) e do Alentejo (214).

Os Açores registam 125 casos de covid-19 e a Madeira 86.

A DGS regista também 29.568 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde.

Boletim epidemiológico, situação em Portugal – 29/04/2020

Do total de infectados, 14.503 são mulheres e 10.002 homens.

A faixa etária mais afectada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.136), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.119) e das pessoas com mais de 80 anos (3.836 casos).

Há ainda 3.410 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 2.897 entre os 60 e 69 anos, 2.788 entre os 20 e os 29 anos e 2.189 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista ainda 401 casos de crianças até aos nove anos e 729 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

Segundo o relatório da Direcção-Geral da Saúde, 171 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 137 de França e 88 do Reino Unido. Há ainda centenas de casos importados de dezenas de outros países.

De acordo com o boletim, 48% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 35% febre, 22% dores musculares, 21% cefaleia, 17% fraqueza generalizada e 13% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 85% dos casos confirmados.

A pandemia de covid-19 já infectou em todo o mundo mais de 3,1 milhões de pessoas e provocou mais de 217 mil mortos.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, na cidade chinesa de Wuhan.