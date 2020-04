Covid-19: Misericórdia da Figueira da Foz cancela arraial das Festas de Santo António

A Misericórdia da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, promotora das festividades de Santo António, anunciou hoje o cancelamento do arraial popular da noite de 12 de Junho, embora mantenha as cerimónias religiosas que serão transmitidas ‘online’.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Misericórdia – Obra da Figueira (MOF) explica que a mesa administrativa decidiu, “desde já” e face à pandemia da covid-19, cancelar o arraial realizado no largo fronteiro à instituição, que todos os anos recebe milhares de pessoas.

Já as cerimónias religiosas de 13 de Junho, dia de Santo António, irão manter-se, mas serão transmitidas pela internet aos eventuais interessados no canal do YouTube da instituição.

A Misericórdia – Obra da Figueira possui, entre outras valências, dois lares de idosos (Santo António e Silva Soares) que albergam cerca de 150 utentes. Desde o início de Março que a instituição estabeleceu um plano de contingência interna e tomou diversas medidas sanitárias face à ameaça do novo coronavírus, incluindo a realização de testes de despistagem a funcionários em situações concretas e a proibição de visitas a familiares dos utentes.

Para fazer face à actual situação de contingência e à proibição de contactos presenciais, a Misericórdia da Figueira da Foz anunciou igualmente a aquisição do “material electrónico indispensável a proporcionar contactos dos utentes com os seus familiares por video-chamada, com a maior frequência possível nas circunstâncias actuais”, com recurso a ‘tablets’ e via ligação sem fios à internet.

Fonte da mesa administrativa da instituição de solidariedade social explicou à Lusa que os técnicos da MOF ligam aos familiares dos utentes através da aplicação Whatsapp, pondo-os em contacto por video-chamada.