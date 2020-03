Covid-19: Figueira da Foz dispõe de duas áreas dedicadas ao vírus em funcionamento

O concelho dispõe de duas áreas em funcionamento, uma a sul, no HDFF (Urgência Respiratória Aguda), e outra a norte, no Centro de Formação da Guarda Nacional Republicana (CFGNR).

A Urgência Respiratória Aguda/COVID 19 (HDFF) funciona 24 horas. A ADC do Centro de Formação da GNR funciona das 08h00 às 20h00 e possui sistema de rastreio móvel – ‘drive-thru’.

As ADC são áreas reservadas a utentes com suspeitas de Covid-19, ou seja, aqueles que manifestem sintomas – febre, tosse e dificuldades respiratórias – e que, preferencialmente, tenham contactado a Linha SNS 24 (808 24 24 24). São compostas por salas de observação, com áreas de recepção, de espera e instalações sanitárias separadas dos doentes sem suspeita de Covid-19.

Cada ADC é composta por pessoal médico e de enfermagem, assistente operacional, administrativo e equipa de limpeza.