Covid-19: Figueira da Foz cria área para infectados ou suspeitos na escola da GNR

A Câmara da Figueira da Foz vai instalar uma Área Dedicada Covid-19 no Centro de Formação da Guarda Nacional Republicana (GNR), cedida, para o efeito, pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

De acordo com uma nota do MAI, enviada hoje à agência Lusa, o ministro Eduardo Cabrita autorizou a cedência daquelas instalações para a autarquia criar ali “espaços próprios para evitar que os utentes quotidianos dos centros de Saúde contactem” com pessoas infectadas pela Covid-19 ou suspeitos de infecção.

A GNR vai, assim, disponibilizar dois blocos escolares, para “atendimento e armazenamento de material médico, além de uma área de alojamento a utilizar exclusivamente pelos profissionais de saúde” adianta.

Para estacionamento das viaturas dos utentes é reservado o espaço da parada.

Os militares da GNR ficam, entretanto, “impedidos de aceder aos espaços a utilizar pelas equipas médicas e sanitárias, sendo definido um acesso próprio para entrada dos utentes naquela escola da Guarda”.

As operações de “limpeza e desinfecção das instalações afectas à Área Dedicada Covid-19, assim como a remoção e transporte do material e resíduos contaminados” ficam a cargo da Administração Regional de Saúde e da Câmara Municipal da Figueira da Foz, conclui.