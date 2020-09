Conversa sobre violência doméstica no Auditório Municipal

Amanhã, pelas 22h, o Auditório Municipal do Museu Santos Rocha vai acolher uma palestra sobre a violência doméstica – “Violência Doméstica – Conversa sobre Justiça” – co-organizado com a Associação Talentilicious, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade (2019-2022) que o Município da Figueira da Foz se encontra a implementar.

O Plano Municipal inclui um Plano de Acção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica, indo assim ao encontro da actual Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação.

A conversa contará com a participação de alguns oradores, tais como Fernanda Grilo de Amaral – Associação de Juízas Portuguesas – AJP; José Mário Nogueira da Costa – Procurador da República do Tribunal de Família e Menores da Figueira da Foz e Natália Cardoso – Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) de Coimbra.

Este encontro pretende potenciar a reflexão sobre a problemática da violência doméstica, principais dificuldades no seu combate, indicando ainda algumas pistas para possíveis mudanças no paradigma vigente.

A entrada será livre, limitada ao número de lugares disponíveis mediante a lotação da sala, de acordo com as directrizes da Direcção-Geral da Saúde e do Ministério da Cultura.