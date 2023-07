Controlos documentais também na fronteira marítima da Figueira

A reposição de controlos documentais nas fronteiras é uma das medidas de segurança inseridas na operação dedicada à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e vai vigorar até zero horas de 7 de Agosto. A fronteira marítima da Figueira também aplica os controlos documentais, uma resolução do Governo, a título excepcional, de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna do país.

O tenente-coronel da GNR Marco Cruz disse que os militares estão preparados para efectuar o controlo, “de uma forma selectiva”, baseado no modelo de análise de risco, de acordo com o conhecimento e experiência das autoridades. O oficial, em declarações à agência Lusa, avançou que as autoridades fizeram “um controlo selectivo nos diversos pontos sobretudo nos pontos onde existe uma maior quantidade de pessoas a passar diariamente”, e apelou aos automobilistas que estejam munidos de um documento de identificação válido, uma vez que desde o início da operação (no sábado passado) já foi recusada a entrada em Portugal a “sete pessoas” por falta de documentação.

O controlo de fronteiras no âmbito da JMJ, evento que vai decorrer em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto e contará com a presença do Papa Francisco, estará a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), além da eventual colaboração de autoridades de outros países.