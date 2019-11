Congresso na Figueira da Foz debate importância da Educação Física do ensino básico

A inclusão da Educação Física no ensino básico é essencial para que deixe de ser “o parente pobre” da Educação, defendem os organizadores do Congresso Nacional de Educação Física, que arranca quinta-feira na Figueira da Foz.

“As escolas do primeiro ciclo deviam contar com um profissional que acompanhasse desde cedo o desenvolvimento físico das crianças”, defende Avelino Azevedo, presidente do Conselho Nacional das Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF).

Avelino Azevedo refere que devem ser criadas condições para que a educação física no primeiro ciclo “deixe o papel e se torne realidade”. Defende ainda a restruturação do Desporto Escolar, proporcionando a atletas jovens não federados mais oportunidades de participarem em competições. “São medidas importantes para que a Educação Física deixe de ser o parente pobre da Educação”, garante o líder do CNAPEF, lembrando que até ao ano passado a disciplina nem sequer contava para a média do secundário.

A disciplina de Educação Física voltou a contar em 2018 para a classificação final do ensino secundário e, portanto, para o cálculo da média de acesso a ensino superior.

A disciplina tinha deixado de contar para a média final do ensino secundário em 2012, excepto no caso de os alunos pretenderem prosseguir estudos naquela área.

O decreto-lei que consagrava essa medida contestada pelos professores de educação física foi revogado na íntegra em 2018 pelo diploma que integra os novos currículos dos ensinos básico e secundário. “Foi um passo importante para devolver a importância à Educação Física, mas é preciso dar outros”, diz Avelino Azevedo.

O 11.º Congresso Nacional de Educação Física realiza-se nos dias 31 de Outubro e 01 e 2 de Novembro de 2019, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, com o tema – Avaliar para Melhorar na Educação Física, no Treino Desportivo e no Exercício e Saúde.

Aberto a professores de Educação Física, treinadores e técnicos de Exercício Físico, o congresso é uma organização conjunta do Conselho Nacional das Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF) e da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF).

Na edição deste ano, juntam-se à organização a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC) e a Associação representativa dos Professores de Educação Física da região de Coimbra (APPEFIS).