O Centro de Artes e Espectáculos vai receber, no próximo domingo, 23 de Julho, pelas 21h30, no Grande Auditório, o Concerto Evocativo da Vida, Obra e Legado de Manuel Fernandes Thomaz, no âmbito do Estágio da Orquestra Sinfónica Maria Fernanda Rovira.

O concerto de encerramento deste estágio, que irá reunir cerca de 170 pessoas em palco, terá entrada gratuita, mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CAE.