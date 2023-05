No próximo dia 7 de Junho, o Centro de Artes e Espectáculos vai apresentar, no Grande Auditório, pelas 11 horas, uma sessão da peça “Auto da Barca do Inferno”, pela companhia de teatro O Sonho, direccionada a alunos do 9.º ano.

O espectáculo é gratuito, contudo, sujeito a marcação prévia biblioteca.municipal@cm-figfoz.pt .