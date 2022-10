Comemorações do Dia do Porto da Figueira da Foz

O Porto da Figueira da Foz comemora o seu 56.º aniversário da inauguração dos dois molhes delimitadores da barra no próximo dia 30 de Outubro, alavancando uma série de actividades direccionadas à população em geral que irão preencher essa semana até ao dia 4 de Novembro.

As comemorações vão começar no dia 30 de Outubro, pelas 10 horas, com uma visita guiada de autocarro à área do porto comercial. Esta actividade terá inscrição prévia obrigatória, aberta até dia 27 de Outubro.

Resumindo as celebrações pela parte da tarde, pelas 17h30, o Auditório Municipal da Figueira da Foz vai receber um concerto pela Orquestra de Jazz da Escola de Artes do Centro de Artes e Espetáculos (OJEAC), acompanhada pela cantora Cátia Maricato. O preço do bilhete será de 2,50 euros, que reverterá a favor de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do concelho da Figueira da Foz.

Ainda no dia 30 de Outubro, mas repetindo a actividade nos dias 2 e 3 de Novembro, vários alunos de diferentes escolas do concelho vão visitar as instalações do porto.

Haverá também um evento dedicado à Comunidade Portuária da Figueira da Foz e aos trabalhadores do Porto da Figueira da Foz, preparados para os dois últimos dias das comemorações (dias 3 e 4 de Novembro).