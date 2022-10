Comédia e música com Eduardo Madeira no CAE

No dia 5 de Novembro, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber o espectáculo musical e de comédia “Eduardo Madeira Convida”, com participações de Luís Filipe Borges e Carlos Vidal, e com a actuação musical de Buba Espinho.

Nota sobre a actuação refere que a primeira edição ocorreu no Teatro Villaret, em 2013, descrevendo o espectáculo como “uma noite incrível de diversão”. Em edições anteriores passaram nomes como Salvador Martinha, António Zambujo, António Raminhos, Ricardo Ribeiro, Carolina Deslandes, entre outros.

O preço dos bilhetes é de 12 (1ª Plateia) e 10 euros (2ª Plateia) por pessoa, disponíveis para venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.