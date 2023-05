Colectividades apelam a uma maior participação na vida associativa

A Associação das Colectividades do Concelho da Figueira da Foz (ACCFF) assinalou o 22.º aniversário da fundação, apelando a uma maior participação da comunidade na vida das colectividades.

O presidente da Direcção, António Rafael, falando para uma plateia de dirigentes associativos, lembrou que “ficar de braços cruzados, à sombra de glórias passadas, não é solução. Temas como o mar, o ambiente, o envelhecimento activo, o património ou as novas tecnologias merecem uma oportunidade. Provavelmente, a oportunidade que o movimento associativo precisa para redescobrir novos dirigentes”.

O histórico dirigente agradeceu o apoio do município da Figueira da Foz para que o concelho “se tornasse uma referência no quadro do movimento associativo popular nacional”, mas advertiu que o “caminho não pode e não deve ser desviado”. Já apontando à falta de financiamento do Estado, sublinhou que as colectividades continuam “a mendigar apoios” quando o que fazem “em prol das nossas comunidades merece o reconhecimento e o justo financiamento. É o trabalho de formiga que fazemos todos os dias, sem qualquer mediatismo, que dá expressão à acção cultural, social, recreativa e desportiva do nosso país”, concluiu.

“Tragam mais um” foi o mote deixado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Miguel Pereira, e pela vereadora Olga Brás, que detém o pelouro das colectividades, aludindo à canção “Traz Outro Amigo Também”, de Zeca Afonso, e à importância da participação na vida associativa.

Na ocasião foi ainda entregue o Prémio Valor e Mérito Associativo 2023, galardão instituído pela ACCFF e que se destina a galardoar percursos de vida que, na sua dimensão social e humana, se destacam pela perseverança e entrega ao movimento associativo popular. Rogério Neves, que tem quase 60 anos dedicados ao teatro amador, e Manuela Cardoso, uma das mais destacadas dirigentes da colectividade anfitriã, foram os premiados deste ano.