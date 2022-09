Clássica da Figueira é a novidade no calendário internacional de ciclismo para 2023

A Figueira Champions Classic, nova corrida de ciclismo de estrada na Figueira da Foz, agendada para 12 de Fevereiro, é a principal novidade no calendário de provas portuguesas de escalão internacional para 2023, hoje divulgado.

A prova de categoria 1.1, abaixo de WorldTour e de ProSeries, é a grande novidade no calendário provisório publicado pela União Ciclista Internacional (UCI), na qual ainda não consta a Volta a Portugal, que deverá decorrer mais tarde do que o habitual, entre 9 e 20 de Agosto, para não coincidir com a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

Desta forma, a nova clássica em solo nacional vai ‘aproveitar’ a presença no país de muitas formações do principal escalão do ciclismo mundial para a Volta ao Algarve, que volta a ser a mais cotada das corridas portuguesas, na categoria ProSeries.

A ‘Algarvia’ sai para a estrada no dia 15 de Fevereiro e decorre até dia 19 para encontrar o sucessor do belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), que este ano se ‘lançou’ do sul de Portugal para mais tarde vencer a Liège-Bastogne-Liège, a Volta a Espanha e a prova de fundo do Mundial de ciclismo de estrada.

A 12 de Março, vai para a estrada nova edição da Clássica da Arrábida (1.2), seguida da Volta ao Alentejo (2.2), entre 22 e 26 desse mês.

O Grande Prémio Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2.2) decorre este ano entre 13 e 16 de Julho.

O calendário velocipédico português inclui mais provas, não sancionadas pela UCI, tanto no masculino, que reúne todas as corridas listadas na tabela internacional, como no feminino.