“Claridade – Uma viagem nas origens” – documentário sobre a Figueira da Foz

“Claridade – Uma viagem nas origens” é o título do documentário sobre a Figueira da Foz, realizado por Paulo Fajardo e Gonçalo Cadilhe, que vai passar amanhã (dia 2 de Agosto) no Centro de Artes e Espectáculos, pelas 21h30.

A exibição é promovida no âmbito da exposição “O Mar é a nossa Terra”, patente no Meeting Point e no Núcleo Museológico do Mar, e contará com a presença do autor, o viajante escritor figueirense, Gonçalo Cadilhe.

A entrada é gratuita, mediante levantamento do bilhete na bilheteira do CAE.