Circuito Nacional de bodyboard na Praia do Cabedelo

O Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2021 vai ter a sua primeira etapa na Praia do Cabedelo já neste fim-de-semana, contando com a presença de atletas destacados como os campeões nacionais Daniel Fonseca e Joana Schenker, os veteranos Manuel Centeno e Hélio Conde e a vedeta internacional Pierre Louis Costes, aproveitando da melhor forma a recentemente instalada iluminação nocturna naquele espaço.

Carlos Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz sublinha a aposta da autarquia: “Fizemos uma aposta na requalificação do Cabedelo na perspectiva de valorizar aquele espaço como destino turístico com enfoque nos desportos de deslize, surf e bodyboard, entre outros. É evidente que temos condições de excepção para estes desportos e potenciadas pelas obras, com iluminação do molhe sul.”

Carlos Monteiro deu alguns pormenores sobre a génese e funcionamento desta ideia: “Este projecto de iluminação nasceu de um orçamento participativo, ou seja, da sociedade civil que considerou relevante esta aposta, e recorre a tecnologias modernas que permitem, entre outras vantagens, ter um custo de 3 euros e meio por hora, o que não é desproporcionado se pensarmos que só é ligado quando há boas condições para tal, em articulação com a capitania e a comunidade de surf da Figueira”.