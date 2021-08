Cine-Caravana traz cinema ao livre à Figueira da Foz

No próximo dia 12 de Agosto, pelas 21 horas, a Praça Dr. João Ataíde vai receber o projecto CINE- CARAVANA CTT, uma parceria da DO CREATIVE GOODSTAFF e VIAGEM À LUA, um evento itinerante de promoção à cultura, ao cinema português e à mobilidade, dirigido a todo o tipo de públicos e a todas as gerações.

O evento é gratuito, com entrada mediante apresentação de bilhete, que pode ser levantado, a partir da próxima quarta-feira, 4 de Agosto, e até ao dia do evento, na loja CTT, sita no Passeio Infante D. Henrique, 41 (junto ao Jardim Municipal) ou no Posto de Turismo Municipal, no Castelo Eng.º Silva. Os bilhetes são limitados a 2/ pessoa.

Na Figueira da Foz o filme seleccionado “RUTH”, de António Pinhão, homenageia um dos maiores jogadores da História do Futebol Português – Eusébio.