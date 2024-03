“Cientista Regressa à Escola” EB1 do Viso

Na próxima quarta-feira, a Escola Básica do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Viso vai receber a cientista figueirense Sílvia Curado, que irá realizar duas oficinas de ciência com as crianças do 3.º e 4.º ano (11h30 e 14h30), no âmbito do programa “Cientista Regressa à Escola”.

O programa “Cientista Regressa à Escola” é implementado pela Native Scientists, uma organização pan-europeia sem fins lucrativos, graças ao apoio da Fundação la Caixa e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e tem como objetivo “ampliar os horizontes das crianças, promover a literacia científica e o ensino superior, bem como “combater estereótipos relacionados com a ciência e cientistas”, criando pontes entre crianças e cientistas através da realização de oficinas de ciência únicas e dinâmica.

Sílvia Curado é, desde dezembro de 2022, membro oficial do Conselho da Diáspora Portuguesa. Outra das suas grandes paixões é a fotografia.