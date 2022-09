Ciclo de cinema de John Cassavetes apresenta “Noite de Estreia” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, sexta-feira, 16 de Setembro, pelas 21h30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Noite de Estreia”, no âmbito do ciclo “John Cassavetes – O Verdadeiro Rebelde”.

“John Cassavetes, realizador, argumentista, actor, dramaturgo e encenador, é o ‘pai’ do cinema independente tendo influenciado um sem número de realizadores”, divulgou o CAE.

Esta sessão concluirá o ciclo de cinema deste realizador e terá o custo de quatro euros por pessoa.