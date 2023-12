Ciclismo garante mais internacionais

Estão confirmadas mais duas equipas na segunda edição da “Figueira Champions / Casino Figueira”, prova marcada para o próximo dia 10 de Fevereiro. São dois regressos, a EF Education-EasyPost (World Tour) e a Caja Rural-Seguros RGA (ProTeam), que vão voltar à Figueira da Foz.

A EF Education-EasyPost e a Caja Rural-Seguros RGA vão regressar à “Figueira Champions / Casino Figueira”, para a segunda edição da clássica 1. Pro ProSeries que se disputa pelas estradas das 14 freguesias da Figueira da Foz. O percurso terá no total 221 km.

Com mais duas equipas de renome internacional garantidas na Figueira da Foz, ascendem a oito as formações World Tour presentes nesta corrida de um dia, às quais se juntam quatro ProTeams, passando a 12 os conjuntos da elite mundial do ciclismo.

A norte-americana EF Education-EasyPost, formação do World Tour, escalão máximo do ciclismo e que este ano coloriu as estradas da Figueira da Foz de cor-de-rosa, vai voltar em 2024. Classificada em 11.º lugar no ranking mundial da última época, esta vai ser a nova equipa do português Rui Costa, que ainda não se sabe se fará parte do alinhamento para estar presente na prova. Este ano a EF Education-EasyPost fechou o pódio da Geral Individual, com Marijn van den Berg em 3.º lugar, corredor que também foi o 2.º melhor na geral da juventude. Também a geral colectiva revelou o bom desempenho, com a formação dos Estados Unidos da América na 2.ª posição.

De Espanha regressa também a Caja Rural-Seguros RGA, do escalão das ProTeams, 28.ª no ranking mundial por equipas e que concluiu a Geral colectiva da edição de estreia da “Figueira Champions / Casino Figueira” na 7.ª posição. Esta formação também tem um português, Iúri Leitão, nome que também ainda não está confirmado por parte da equipa, se vai ou não correr no dia 10 de Fevereiro de 2024.

A “Figueira Champions / Casino Figueira” terá transmissão televisiva em directo, assegurada pelo canal Eurosport (das 15 às 17 horas) e pela Sport TV (partida, primeira meia hora da corrida e as últimas três horas). O Jogo é o jornal oficial, bem como O Figueirense.

Quanto ao dia 11 de Fevereiro de 2024, dia seguinte à clássica, será o Granfondo “Figueira Champions Day” que em dia de Carnaval anima a Figueira da Foz. A prova é destinada a amadores e percorrerá parte do percurso dos profissionais. Já se inscreveram mil participantes, sendo o limite de 1.500, estando ainda a decorrer as inscrições (https://racingtime.pt/gfchampionsday?p=stephalf).