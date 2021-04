Chuva volta a partir de amanhã

O concelho da Figueira da Foz está sob a previsão de elevada probabilidade de precipitação já a partir de amanhã, dia 19 de Abril, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que estas condições se mantenham ao longo da semana.

A partir de amanhã e até segunda-feira da semana seguinte (dia 26 de Abril) o IPMA prevê dias chuvosos com vento moderado e que as temperaturas variem entre os 9ºC (mínima) e os 21ºC (máxima), pelo que as condições atmosféricas desta semana mostram fraca tendência de oscilação significante.