Chuva regressa, temperaturas baixam

A partir de hoje o concelho da Figueira da Foz vai ter chuva para o resto da semana, prevendo-se aguaceiros, céu frequentemente enublado e um decréscimo dos valores máximo e mínimo de temperatura, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estas condições atmosféricas e climatéricas marcam o final do calor e duradoura luz solar do horário de verão e estão previstas até pelo menos à próxima segunda-feira (dia 24), com as temperaturas a oscilar entre os 14 e os 21ºC a partir desta quarta-feira, apresentando uma diminuição acentuada comparativamente aos dias de hoje e amanhã, cuja temperatura máxima será de 25ºC.