A chuva vai parar até à próxima semana no concelho da Figueira da Foz, estando prevista uma diminuição significativa de temperatura ao longo dos próximos dias, segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No fim-de-semana serão registadas temperaturas entre os 8 e os 20ºC com céu parcialmente nublado e quase inexistente probabilidade de precipitação. Até ao final do mês, o IPMA prevê que a temperatura mais alta seja de 23ºC.