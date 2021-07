Centro de Vacinação disponibiliza “Casa Aberta” para maiores de 40 anos

O Centro de Vacinação contra a Covid-19 da Figueira da Foz disponibiliza novo serviço – “Casa Aberta” com o objectivo de levar a vacina a quem pretende ser vacinado.

O serviço “Casa Aberta” funciona de segunda a sábado, das 11h às 13h e das 15h às 17h e destina-se a quem, cumulativamente: tenha mais de 40 anos de idade; esteja inscrito numa Unidade de Saúde da área da Figueira da Foz; não consiga fazer o auto agendamento da vacina na internet.

Ao preencher estes requisitos os utentes podem comparecer no Centro de Vacinação, sendo portadores do seu Bilhete de Identidade e Cartão de Saúde ou Cartão do Cidadão e solicitarem a sua vacinação.