Centenário do Nascimento de José Saramago assinalado com sessão de leitura

O serviço educativo da Biblioteca Municipal da Figueira da Foz vai celebrar o Centenário do Nascimento do escritor José Saramago, através de sessões de leitura com alunos das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Integrada nesse projecto, vai realizar-se uma sessão de leitura amanhã, pelas 9h, na escola do 1º CEB do Paião, com as turmas do 1º e 2º anos de escolaridade. A turma é depois convidada a construir flores para uma exposição de trabalhos, com previsão de realização no mês de Março, de forma a comemorar a primavera.