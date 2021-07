Casino reabre hoje

Após uma semana de encerramento por decisão das autoridades de saúde, o Casino Figueira reabriu na passada sexta-feira com um horário de funcionamento entre as 15 e as 22h30.

Cumprindo as directrizes legais, a entrada no Casino Figueira às sextas-feiras a partir das 19 horas, sábados, domingos e feriados só pode ser feita mediante a apresentação do certificado digital Covid ou um teste com resultado negativo.

A programação será retomada e já na próxima semana acontecem alguns concertos. Nos dias 28 e 29 de Julho, às 21 horas, no salão caffé, o cantor Rui Drumond, acompanhado pela sua banda musical, recordará alguns dos temas imortalizados por artistas que passaram pela Motown, como Marvin Gaye, Al Green, Lionel Richie, Stevie Wonder, entre outros.

Nos dias 30 e 31 de Julho, também às 21 horas, “uma noite com canções que contam histórias” com Wanda Stuart acompanhada ao piano.