Casino Figueira mantém-se encerrado até reavaliação da situação

O Casino da Figueira da Foz mantém-se encerrado e a sua reabertura só ocorrerá “após reavaliação da situação”, pelas autoridades competentes, relacionada com a pandemia da covid-2019, anunciou hoje a Sociedade Figueira Praia.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a Sociedade Figueira Praia, proprietária do espaço daquela cidade, no distrito de Coimbra, sublinha que “a decisão visa proteger todos os colaboradores e clientes”.

A Sociedade Figueira Praia “está consciente do forte impacto financeiro negativo desta decisão, na empresa e na Figueira da Foz”, mas entende que se está “perante uma emergência de saúde pública”.

Em causa está a protecção de “todos os colaboradores e clientes, pois o supremo valor da vida humana impõe-se a tudo o resto”, sublinha.

“Este é um momento difícil em que todos temos que abraçar o lema de vida ‘as dificuldades e a escassez unem’”, acrescenta a Sociedade.

A empresa “requereu ao Estado português o encerramento ao público do Casino Figueira, a contar do dia 14 de Março de 2020 e pelo período de 14 dias, cooperando no esforço colectivo para minimizar os possíveis impactos inerentes ao Covid-19”, recorda.

Agora, “ao abrigo da declaração de estado de emergência”, enquadrada pelo decreto-lei 2-A/2020, o Casino da Figueira “procede à extensão do período” do seu encerramento.

“A reabertura [do Casino da Figueira] ocorrerá após reavaliação da situação” e quando “as autoridades nacionais declararem a respectiva autorização para o reabrir”, conclui.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil. Dos casos de infecção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes até hoje, mais 16 do que na véspera, e 4.268 infecções confirmadas, segundo o balanço feito pela Direcção-Geral da Saúde.

O país encontra-se em estado de emergência até às 23:59 de 2 de Abril devido à pandemia.