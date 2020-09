O Casino Figueira a partir de hoje, 15 de Setembro, passa a funcionar diariamente entre as 13 e as 23 horas, segundo apurou O Figueirense.

Cumprindo todos os requisitos do Turismo de Portugal nas questões de exigência sanitária e de segurança, o Casino Figueira está oficialmente certificado “Clean&Safe”, seguindo todas as regras definidas pela Direcção-Geral de Saúde, e funciona agora com um novo horário fruto do Plano de Contingência decretado pelo Governo.