Casino estreia hoje o espectáculo de verão

O Casino Figueira estreia hoje, dia 15 de Julho, o seu espectáculo Cabaret.

De quarta a sábado, às 23 horas, um elenco de bailarinos, acompanhados pela cantora Annia, dão vida “a alguns dos grandes temas musicais que nos remetem aos eternos números de musicais, tais como Welcome to Burlesque, Maybe this time e Big Spender”. Participa ainda neste musical a performer Von Fénix.

“O famoso cabaret de Paris, a belle époque, aquele que é precursor da mais pura ingenuidade, pejada de ousadia e descaramento, reaparece a nu, moderno, íntimo e apelativo, para um verão quente que se anseia para o regresso à vida, à noite, ao aplauso”.

“Cabaret” tem a produção de Miguel Ribeiro Eventos e a realização do Casino Figueira.